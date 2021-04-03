Олимпийская чемпионка Чичерова отреагировала на смерть Загорулько

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова отреагировала на смерть заслуженного тренера России Евгения Загорулько.

Специалист скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. Под руководством тренера Чичерова также стала чемпионкой мира и Европы.

«Как бы там ни было, каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить. Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за все», — цитирует Чичерову ТАСС.

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-2000 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

2 апреля стало известно, что специалист был госпитализирован с онкологией и коронавирусом. Его состояние оценивалось как тяжелое.