Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Corriere Granata.

По информации издания, руководство лондонского клуба рассматривает вариант трансфера игрока для укрепления позиции форварда.

Белотти выступает за туринский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €40 млн.

После 29 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 51 очко. «Синие» отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 баллов.

Следующий матч «Челси» проведет против «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдет 3 апреля. Начало — в 14.30 мск.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером марта в чемпионате Англии. В марте «синие» одержали победы над «Ливерпулем» (1:0) и «Эвертоном» (2:0), а также сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (0:0).