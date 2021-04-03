Андрей Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Во встрече 1/2 финала вторая ракетка России потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

В финале польский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута — 5:7, 6:4, 6:4.

Теннисный турнир в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Теннис. Майами. 1/2 финала

Андрей Рублев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 4:6