Тихонов прокомментировал решение биатлонистки Ушкиной перейти в сборную Румынии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение россиянки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии, передает Sport24.

«Она будет полностью права, если уедет. Как с этой командой готовиться? Я понимаю, если бы провал был 2-3 года, ну пусть пять лет. Все длится уже 14 лет. Если Ушкина — разумная дама, то она уедет», — сказал Тихонов.

Напомним, 1 апреля Ушкина стала чемпионкой России в гонке преследования. Серебряную награду завоевала Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее отставание от победительницы составило более восьми секунд. Бронзовая медаль досталась Ульяне Кайшевой из Удмуртской республики, проигравшей Ушкиной более 46 секунд. Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля эстафетными гонками у мужчин и женщин. 3 апреля пройдут масс-старты.

Ранее биатлонистка Анна Богалий высказалась о переходе Натальи Ушкиной в сборную Румынии.