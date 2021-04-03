Экс-глава «Формулы-1» поделился мнением о Путине

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине, передает Middle East Eye.

«Он еще один из тех парней, которые выполняют то, что говорят. Такие люди не меняют своего мнения на полпути», — сказал Экклстоун.

Также Экклстоун вспомнил историю с арабскими шейхами, которые пообещали построить остров, чтобы проводить гонки. Они выполнили свои обещания точно в срок.

Британец отметил, что излишняя демократия является одной из главных проблем современной Европы.

Напомним, Экклстоун являлся владельцем английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс». Работал в качестве менеджера гонщика Стюарта Льюиса-Эванса, который погиб в 1958 году во время Гран-при Марокко. 1 июля 2020 года у 90-летнего Экклстоуна родился сын, которого назвали Эйсом.

Ранее бывший гонщик Микка Сало заявил, что пилоту команды «Формулы-1» «Хаас» Никите Мазепину не место в автоспорте.