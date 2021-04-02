ЦСКА забросил две шайбы за 54 секунды в матче плей-офф КХЛ против СКА
В эти минуты идет первый матч финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА.
Хозяевам площадки удалось под занавес первого периода дважды огорчить российского вратаря Александра Самонова: сначала с передач Мэта Робинсона и Андрея Светлакова отличился Иван Телегин, после чего Антон Слепышев увеличил преимущество своей команды благодаря ассисту Андрея Локтионова.
Стоит отметить, что обе шайбы были заброшены в течение 54 секунд.
После первого периода вместо Александра Самонова место в воротах невской команды занял шведский голкипер Магнус Хеллберг.
В данный момент счет первого периода остался без изменений — 2:0.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «ЦСКА Арене».
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