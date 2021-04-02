Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Афонин

Скончался победитель чемпионата СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Валентин Афонин. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Афонина», — гласит текст заявления.

Футболист был известен по выступлениям за клубы СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА (Москва).

В свое время Афонин выступал за национальную сборную Советского Союза. В составе сборной СССР занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года.



После завершения игровой карьеры был занят тренерской деятельностью. Был главным тренером команды ГСВГ (1975—1979), СКА (Хабаровск) (1982—1983). Работал тренером команды «Сокол» (Москва) (1985—1998).

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