Клебо обвинил FIS в неспособности решать проблемы лыжников

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором обвинил Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в неспособности решать проблемы спортсменов.

«Я устал от FIS. То, как они решают проблемы спортсменов, просто ужасно. Они допустили так много ошибок, они боятся принять правильное решение. Я сижу тут и очень расстроен — само собой, я ведь не получил медаль. Это отстойно. Мир жесток.

Это так несправедливо, даже не знаю, как это описать. У меня такой большой опыт, когда в спринте появляется накал борьбы. Но никогда не было такого, чтобы меня выбрасывали с лыжни», — сказал Клебо.

Напомним, в сезоне-2020/21 общий зачет Кубка мира выиграл Александр Большунов. Также он стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов не выступит в гонке на 50 километров на чемпионате России по лыжным гонкам.