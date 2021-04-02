Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на новый сезон.

По данным ТАСС, в главную команду страны будут приглашены 24 спортсмена, получившие такую возможность благодаря результатам нынешнего сезона в чемпионате России и Кубке мира.

Отметим, что тренерский штаб включил Екатерину Юрлову и Кристину Резцову, которые пропустили сезон-2020/21 по беременности, и Наталью Ушкину, объявившую об уходе в сборную Румынии.

Нет в предварительном списке олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко, не выступавшего в нынешнем сезоне ни на этапах Кубка мира, ни на национальном первенстве в Ханты-Мансийске.

Добавим, что чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля эстафетными гонками у мужчин и женщин. 3 апреля пройдут масс-старты.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о переходе Натальи Ушкиной в сборную Румынии.