Хавбек «Лейпцига» Нкунку может перейти в «Арсенал»

Хавбек немецкого «Лейпцига» Кристофер Нкунку может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Стоит отметить, что «канониры» попытаются заполучить игрока будущим летом. Контракт полузащитника с немецкой командой истекает в 2024 году.

Футбольную карьеру француз начал в «Пари Сен-Жермен», где играл с 2015 по 2019 год. В составе парижан он провел 78 матчей, забив 11 мячей. Он дважды становился чемпионом Франции. В «Лейпциг» Нкунку перешел в 2019 году. На поле за немцев он успел выйти 65 раз, отметившись девятью точными ударами.

Интересно, что еще в 2012 году он вызывался в сборную Франции до 16 лет, но в юношеской и национальной команде так и не заиграл.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает девятое место, набрав 42 очка.

В Бундеслиге «Лейпциг» расположился на второй строчке, имея в активе 57 баллов.

Ранее сообщалось о том, что наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером марта в АПЛ.