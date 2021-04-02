Капитанскую повязку Роналду продали за €64 тыс.

Капитанскую повязку игрока сборной Португалии Криштиану Роналду продали на аукционе за €64 тысячи.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Роналду пробил из-за пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Футболисты сборной Португалии сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако арбитр гол не засчитал. За возмущение Роналду получил желтую карточку. Форвард эмоционально отреагировал на решение судьи и бросил капитанскую повязку на поле. Стоит отметить, что форвард покинул поле не дожидаясь конца встречи.

Собранные от продажи деньги будут переданы на лечение для шестимесячного ребенка Гаврило Джурджевича из сербского города Крагуевац. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.

В отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2022 года португальцы занимают первое место в группе А, набрав семь очков.

Ранее брошенную Роналду капитанскую повязку выставили на аукцион.