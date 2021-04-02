Тренер московского «Динамо» Шварц сделал прививку вакциной «Спутник V»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», передает «Чемпионат.com».

«Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку «Спутник V», поэтому находился там в качестве зрителя. Переводчик, который сидит рядом со мной, провел хороший матч», — сказал Шварц.

Напомним, 3 апреля динамовцы проведут встречу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые занимают шестое место, набрав 39 очков.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года, сменив на посту Кирилла Новикова. Также он возглавлял немецкие клубы «Веен», «Эшборн» и «Майнц».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о попытке клуба осуществить трансфер российского полузащитника Зелимхана Бакаева, который представляет цвета столичного «Спартака».