Биатлонист Елисеев высказался о своем отношении к индивидуальной подготовке

Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о своем отношении к индивидуальной подготовке к сезону, передает ТАСС.

«Еще не успел встретиться с Юрием Каминским, поэтому конкретики пока нет. Понимание, что помощь сборной мне нужна. Мне в любом случае нужен спарринг», — сказал Елисеев.

Также Елисеев отметил, что в самостоятельной подготовке есть свои плюсы, но есть моменты, которые в одиночку не восполнить.

Напомним, сейчас продолжается чемпионат России по биатлону. Елисеев в гонке преследования занял второе место. Победителем заезда стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку сильнейших Семен Сучилов, но он был дисквалифицирован. Бронзовая награда досталась Максму Цветкову.

Елисеев дважды выигрывал бронзу в эстафетах на чемпионатах мира. В 2016 и 2020 годах он становился чемпионом Европы. В составе сборной России спортсмен дебютировал на этапе Кубка мира в Нове-Место 2015 года, где занял 17-е место в спринтерской гонке.

Ранее Максим Цветков отказался вешать на шею бронзовую медаль дисквалифицированного по итогам гонки преследования на чемпионате России по биатлону Семена Сучилова.