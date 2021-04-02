Капризов стал третьим новичком «Миннесоты», набравшим 30 очков за сезон в НХЛ

Россиянин Кирилл Капризов стал третьим новичком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», которому удалось набрать 30 очков за сезон.

В матче регулярного сезона против «Вегаса» форвард отметился заброшенной шайбой в первом периоде. В третьей 20-минутке нападающий ассистировал Джареду Сперджену. «Уайлд» одержал победу со счетом 3:2 Б.

Также этого результата добивались Мариан Габорик (18+18) и Филип Куба (9+21).

Капризов принимает участие в 35-м матче сезона-2020/21. В его активе 13 заброшенных шайб и 17 передач при показателе полезности «+9».

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».