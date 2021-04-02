Панарин вошел в тройку лучших игроков матча «Баффало» — «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк центр», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Российский форвард отметился двумя результативными передачами.

Первой звездой стал голкипер «Баффало» Дастин Токарски, отразивший 44 броска из 47.

Второй звездой признан нападающий «рейнджеров» Колин Блэквелл. В его активе один гол.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 416 матчах, в которых набрал 449 (157+289) очков.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин забросил девять шайб и отдал 25 результативных передач в 25 встречах.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в НХЛ. По этому показателю форвард «Рейнджерс» обошел бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка.