Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в овертайме «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Колин Блэквелл, Филип Хитил и Мика Зибанеджад. У хозяев шайбы забросили Расмус Асплунд и Тейдж Томпсон.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 21 из 23 бросков. Еще один российский хоккеист «рейнджеров» Павел Бучневич провел на льду 21 минуту 5 секунд и не отметился результативными действиями.

После 36 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» с 38 очками занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Баффало» (19) располагается на восьмой строчке. «Сэйбрз» потерпели 19-е поражение в последних 20 матчах регулярного чемпионата.

4 апреля команды вновь встретятся в Баффало. Начало — в 2.00 мск.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 — Асплунд (Скиннер) — 02:06

1:1 — Блэквелл (Панарин, Строум) — 26:40

1:2 — Хитил (Готье, Труба) — 46:17

2:2 — Томпсон (Миттельштадт, Райнхарт) — 59:56 (6x5)

2:3 — Зибанеджад (Панарин, Фокс) — 64:32 (3x3)