Призер Олимпиады признан виновным в перевозке 650 килограммов кокаина

Двукратный призер Олимпийских игр-2004 в Афинах австралиец Натан Баггали признан виновным в попытке ввоза наркотиков на территорию страны, сообщает Daily Mail.

По информации следствия, бывший каноист и его младший брат пытались ввезти в Австралию 650 килограммов кокаина на общую сумму 200 миллионов австралийских долларов. 1 апреля присяжные Верховного суда Брисбена признали обоих мужчин виновными в преступлении. Приговор преступникам будет вынесен позднее.

В 2009 году Баггали был осужден на пять лет за изготовление и сбыт наркотиков. Позже он и его брат вновь оказались в тюрьме за производство запрещенных веществ.

Баггали является двукратным серебряным призером Олимпиады 2004 года в Афинах и трехкратным чемпионом мира в гребле на каноэ. В 2005 году он был дисквалифицирован на два года за употребление анаболических стероидов.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара приговорен к более чем 11 годам тюрьмы в США за наркоторговлю. Приговор экс-футболисту был вынесен 31 марта федеральным судом техасского города Шерман.