Экс-игрок «Интера» избил отца и пытался оказать сопротивление полиции

Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин, ныне выступающий за колумбийский «Мильонариос», был задержан полицией после нападения на отца, сообщает BluRadio Colambia в Twitter.

По информации источника, игрок в состоянии алкогольного опьянения напал на родственников избил своего отца. Один из членов семьи вызвал полицию.

При задержании Гуарин пытался оказать сопротивление и устроить потасовку с сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что после нападения на семью на одежде футболиста были следы крови.

Гуарин выступал за «Интер» с 2012 по 2016 год. Он принял участие в 108 матчах чемпионата Италии, в которых забил 15 мячей. В 2016 году главный тренер команды «Шанхай Шеньхуа» Грегорио Мансано объявил о трансфере колумбийского игрока в китайский клуб.

Ранее сообщалось, что семьи двух игроков «Пари Сен-Жермен» держали в заложниках по ходу игры 29-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Пострадавшими оказались родственники Маркиньоса и Анхеля Ди Марии, выступавших на поле «Парк Де Пренс».