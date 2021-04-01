Губерниев жестко ответил журналисту после слов о музыке гея вместо гимна

Комментарий Дмитрий Губерниев жестко ответил американскому журналисту Филиппу Хершу, передает «Чемпионат.com».

Напомним, на прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию Россия вместо национального гимна использовала музыку Петра Ильича Чайковского. Херш нашел иронию в том, что страна с антигомосексуальными законами использует мелодию гея.

«Никому нет дела до ориентации Чайковского или каких-то других людей. Мне кажется, эти люди пытаются заявить о себе за наш счет. Мы можем им смело сказать: «заткнитесь», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что никто не смотрит на ориентацию Элтона Джона, Джорджа Майкла, Фредди Меркьюри или Джина Симмонса.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) встал на сторону первого и признал РУСАДА виновным в допинговых махинациях и не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. До 16 декабря 2022 года российским спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением об идее заменить гимн России на Олимпийских играх на музыку композитора Петра Чайковского.