Чемпион мира 2021 года Александр Большунов поделился мыслями о доминации Норвегии в лыжном спорте. Его слова передает «СЭ».

По его словам, скандинавы обладают фантастической выносливостью.

«Лыжи у них — спорт номер один. И по доступности трасс там совсем другой уровень. Я смотрел, там ребята и девчонки одним кругом проезжают 300 километров. Триста! Одним кругом.

Плюс, у них есть специальное приложение, в котором ты смотришь, где и какая трасса подготовлена, где и какой ратрак едет. Утром посмотрел, куда он поехал, и выбираешь, где будешь кататься, в зависимости от предпочтений. Это если снег идет. А так, все трассы доступны», — сказал Большунов.

Ранее сообщалось, что устроившие потасовку по ходу полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам Владислав Афанасьев и Антон Быков помирились.