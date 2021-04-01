Волосожар рассказала о разлуке с мужем на время ЧМ-2021 в Стокгольме

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как пережила разлуку с супругом Максимом Траньковым, когда он был на чемпионате мира в Стокгольме в качестве тренера пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

По ее словам, недолгое расставание никак не ухудшило взаимоотношения в семье.

«Так как у ребят были сборы в Новогорске, то мы с Максимом не виделись за десять дней до того, как они уехали. Но мы постоянно были на связи: видеозвонки, сообщения.

Я понимала, насколько важен этот этап и для Максима, и для ребят. Насколько важно было к нему настроиться, не думать о лишнем. Я же сама такая: перед всеми соревнованиями мне было нужно какое-то время в одиночестве. Так что иногда не беспокоить — это лучшая поддержка», — сказала Волосожар.

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