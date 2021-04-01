Волосожар поделилась эмоциями от ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала об эмоциях от чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в Стокгольме.

По ее словам, несмотря на триумф российской сборной на мировом первенстве, важно не перестать прогрессировать.

«Мне кажется, выделять чьи-то выступления не совсем правильно, потому что на этом чемпионате была настоящая командная победа. Мы показали хорошие результаты, девочки заняли весь пьедестал в одиночном катании, парники выиграли золото спустя восемь лет. Радовалась за это.

Сейчас главное — не останавливаться. Потому что в спорте важно не только выиграть, но и доказать, что ты победитель, и на следующих соревнованиях. Это может быть гораздо сложнее, особенно учитывая, что все пары в нашей команде достаточно сильные», — сказала Волосожар.

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