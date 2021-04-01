Россиянин Кныжов стал третьей звездой матча «Сан-Хосе» — «Миннесота»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эн-Пи Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей одну из шайб на свой счет оформил российский защитник Николай Кныжов, который по итогам игры был признан третьей звездой. Для него этот гол стал первым за карьеру в НХЛ.

Всего в нынешнем розыгрыше регулярного сезона 23-летний хоккеист провел 35 матчей, в которых помимо заброшенной шайбы отметился еще четырьмя результативными передачами.

Первой звездой матча стал Брент Бернс, отдавший две голевые передачи. Второй звездой стал еще один игрок команды хозяев Томаш Гертл, также набравший два очка (0+2).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев восстановился после повреждения.