Спортивный директор «Зенита» может покинуть клуб ради работы в Серии А

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта заинтересовал итальянскую «Парму». Об этом сообщает портал Sportparma.com.

По информации источника, на приглашении 40-летнего испанца настаивает президент клуба Кайл Краузе. Отмечается, что Рибалта может сменить место работы уже этим летом.



Напомним, что функционер перешел на должность спортивного директора сине-бело-голубых в 2018 году. Его нынешнее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

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