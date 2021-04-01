Жена Плющенко выступила с угрозами в адрес директора школы «Самбо-70»

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступила с угрозами в адрес директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

Напомним, что в одном из недавних интервью Лайшев пренебрежительно высказался в адрес Рудковской.

«Передайте этому педагогу, что если он продолжит в том же духе в адрес меня, моей семьи, нашего клуба «Ангелы Плющенко» или хоть одного нашего спортсмена, я соберу родителей, детей, бывших спортсменов, которые ушли из «Хрустального».

Они с большим удовольствием поделятся внутренней «кухней». Там, где он управляет и щечки надувает. Историй не на одну передачу хватит, поверьте. И посыпятся секреты из закромов — секреты Полишинеля! Все это знают, но молчат, потому что боятся лишней искры. Искры, которая превратится в пламя», — сказала Рудковская в интервью изданию «Комсомольская правда».

Ранее американский журналист Дейв Лиз обвинил российских фигуристок в применении блокаторов гормонов.