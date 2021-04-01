Кейн стал рекордсменом сборной Англии по голам с пенальти

Нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству мячей, которые были забиты с пенальти.

Форвард отличился в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 против национальной сборной Польши. На 19-й минуте Кейн открыл счет в матче, реализовав пенальти. По этому показателю он стал лучшим игроком команды (10 голов), обойдя Фрэнка Лэмпарда, на счету которого девять забитых 11-метровых ударов.

Примечательно, что Кейн также стал третьим игроком в истории сборной Англии, забивавшим за нее в каждый из дней недели. Ранее это сделали Лэмпард и Уэйн Руни.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Кейн открыл счет в матче, а на 58-й мяч забил форвард гостей Аркадиуш Милик. В концовке игры голом отметился защитник Гарри Магуайр.

После трех туров сборная Англии, набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Польша (4) располагается на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Англии переиграла команду Польши в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.