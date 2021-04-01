Хавбек сборной Германии не смог объяснить поражение от Северной Македонии

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган не смог объяснить поражение от национальной команды Северной Македонии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает пресс-служба немецкой команды.

Встреча, прошедшая в Дайсбурге на «МСВ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Горан Пандев и Элиф Элмас. Гюндоган стал автором единственного гола немецкой команды.

«Мы знаем, что не может вот так проигрывать матчи. Ужасно, что мы пропустили такие голы. Мы ожидаем от себя совсем другого. Этому поражению нет объяснения. К концу мая мы обязательно должны набрать максимально хорошую форму», — заявил хавбек.

После трех туров сборная Германии, набрав шесть очков, занимает третье место в турнирной таблице группы J. Северная Македония (6) располагается на второй строчке. Лидирует в группе Армения (9), четвертой идет Румыния (2). На пятой строчке располагается Исландия (3), а замыкает турнирную таблицу Лихтенштейн (0).

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.