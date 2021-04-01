Германия проиграла в отборе чемпионата мира впервые с 2001 года

Сборная Германии проиграла в квалификационном раунде чемпионата мира впервые с 2001 года.

В матче третьего тура отборочного этапа подопечные Йоахима Лева сенсационно уступили Северной Македонии. Встреча, прошедшая в Дайсбурге на «МСВ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Горан Пандев и Элиф Элмас. У гостей мяч забил Илкай Гюндоган.

Примечательно, что это поражение стало лишь третьим для Германии в рамках отбора к мировому первенству. В 2001-м команда уступила Англии (1:5), а в 1985 году – Португалии (0:1).

После трех туров сборная Германии, набрав шесть очков, занимает третье место в турнирной таблице группы J. Северная Македония (6) располагается на второй строчке. Лидирует в группе Армения (9), четвертой идет Румыния (2). На пятой строчке располагается Исландия (3), а замыкает турнирную таблицу Лихтенштейн (0).

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.