Сборная Украины не смогла обыграть Казахстан в квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Встреча, прошедшая в Киеве на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Роман Яремчук. У гостей мяч забил Серикжан Мужиков.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После трех туров сборная Украины, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (1) располагается на последней, пятой строчке.
Лидирует в группе Франция (7), третьей идет Финляндия (2). На четвертой строчке располагается Босния и Герцеговина (1).
В следующем туре Казахстан примет Украину. Встреча пройдет 1 сентября.
Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа J. 3-й тур
Украина — Казахстан — 1:1
Голы: 1:0 — Яремчук, 20; 1:1 — Мужиков, 59.