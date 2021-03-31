Сборная Украины не смогла обыграть Казахстан в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Киеве на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Роман Яремчук. У гостей мяч забил Серикжан Мужиков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров сборная Украины, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (1) располагается на последней, пятой строчке.

Лидирует в группе Франция (7), третьей идет Финляндия (2). На четвертой строчке располагается Босния и Герцеговина (1).

В следующем туре Казахстан примет Украину. Встреча пройдет 1 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа J. 3-й тур

Украина — Казахстан — 1:1

Голы: 1:0 — Яремчук, 20; 1:1 — Мужиков, 59.