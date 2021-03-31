Ринат Билялетдинов высказался о проблемах российского футбола

Российский тренер Ринат Билялетдинов подвел итоги выступления молодежной национальной команды на чемпионате Европы 2021 года.

«Молодежка сыграла в свою силу. Мы смотрим на их выступления в России, и нам кажется, что эти же игроки на Евро всех пощелкают. Но нам ведь и даже исландцев, несмотря на счет 4:1, было обыграть не так просто.

Французы, датчане — все они делают все то же самое, что и наши игроки, но у них система футбольная выстроена намного лучше. Выход из обороны, преодоление прессинга на разных участках поля: во всем этом они имеют куда больше мыслей, чем российские футболисты. Приходится это констатировать.

В чем корень проблемы нашей системы? Тренерская работа. Кто тренирует и как. Надо исходить из этого, причем еще на детском уровне, с момента набора мальчишек», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

В первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков считает, что игрокам молодежной команды рано выступать за основную сборную страны.