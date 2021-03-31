Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с молодежного Евро

Сборная России разгромно уступила команде Дании в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее, завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан. На десятой минуте отличился Якоб Ларсен. Спустя минуту счет удвоил Андерс Драйер. В концовке матча голом отметился Карло Хольс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В параллельном матче группы C сборная Франции одержала победу над командой Исландии. В составе победителей отличились Маттео Гюэндузи и Одсонн Эдуард.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Команда Дании (9) заняла первое место, сборная Франции (6) стала второй. Исландия (0) расположилась на последней, четвертой строчке.

Матчи плей-офф Евро-2021 пройдут с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.

Ранее сборные Дании и России объявили составы на матч.

Футбол. Чемпионат Европы U-21. Группа C. 3-й тур

Дания — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ларсен, 10; 2:0 — Драйер, 11; 3:0 — Хольс, 90.

Исландия — Франция — 0:2

Голы: 0:1 — Гюэндузи, 17; 0:2 — Эдуард, 74.