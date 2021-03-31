Сборная России пропустила два мяча от датчан в первые 11 минут матча

Сборная России пропустила два мяча за 11 минут в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года против команды Дании.

Встреча между сборными проходит на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее. На десятой минуте отличился Якоб Ларсен. Спустя минуту счет удвоил Андерс Драйер. Двумя голевыми передачами отметился Йеспер Линдстрем.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров сборная России, набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы C, уступая команде Франции по дополнительным показателям. Команда Дании (6) располагается на первой строчке.

Ранее сборные Дании и России определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года.