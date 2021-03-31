В Госдуме отреагировали на заявления американцев о допинге у фигуристов из России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв назвал безосновательными высказывания американских СМИ о том, что российские фигуристки якобы используют запрещенные вещества. Накануне ведущий популярного фигурного YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз в комментариях к выпуску эфира с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель заявил, что россиянки используют блокаторы гормонов. Депутат подчеркнул, что в случае выявления у россиян допинга первым делом поступили бы сообщения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Они распространяют банальные слухи. Американцы на этом чемпионате мира ничего серьезного не показали, вот и думают, как обесценить успехи нашей команды. Успех россиян — это планомерная работа тренеров, отличная школа фигурного катания. Несмотря на все санкции, которые применяются ко всему российскому спорту, они все равно показали феноменальные результаты.

Мы нашими фигуристами гордимся, а к заявлениям американцев надо относиться с долей иронии. Этого журналиста, наверное, и не знает никто. Видимо, решил хайпануть, чтобы на него обратили внимание. Это ведь модно сейчас — пинать все, что имеет отношение к России. Вот человек решил таким образом набрать себе сотню-две новых подписчиков. Ничего серьезного за этим выступлением нет, а если бы и было, то в первую очередь об этом сообщил бы офицер WADA и РУСАДА.

К нашим фигуристам никаких подобных претензий нет. Они заслуживают благодарности за свои классные выступление и за то, что они прославляют отечественное фигурное катание и всю Россию. Пусть не обращают внимания и готовятся к Олимпийским играм», — сказал Свищёв «Газете.Ru».

На минувшем чемпионате мира в Стокгольме россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета. Также в парном катании золото и бронзу завоевали дуэты Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, а в танцах на льду чемпионами мира стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее серебряный призер Солт-Лейк-Сити — 2002 в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух резко отреагировал на высказывания американских СМИ.