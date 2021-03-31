Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин заявил, что ведомство утвердило проведение матчей первенства в Санкт-Петербурге с 50-процентной заполняемостью стадиона.

Функционер отметил, что оргкомитет готовит уведомление в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое должны отправить до 7 апреля.

«УЕФА 9 апреля должен вынести решение. Не предполагается, что УЕФА сможет скорректировать предельные величины, все-таки это прерогатива принимающего города. Поэтому УЕФА, скорее всего, подтвердит», — цитирует Сорокина ТАСС.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на арене пройдет один из матчей 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что исполком УЕФА отменил ограничение по зрителям на матчах чемпионата Европы — 2020.