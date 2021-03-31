Бывший тренер «Штутгарта» может стать помощником Олича в ЦСКА

Бывший тренер «Штутгарта» Илия Арачич может стать помощником Ивицы Олича в московском ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время специалист может подписать трудовое соглашение с красно-синими.

Также отмечается, что на должность тренера по физической подготовке будет назначен Игор Юкич, который станет вторым помощником Олича в ЦСКА.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне РПЛ армейцы занимают пятое место, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА убрал из заявки на сезон белорусского специалиста Виктора Гончаренко.