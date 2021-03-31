Якубко: Черчесов сейчас будет очень обижен

Бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).

По его мнению, после поражения главный тренер российской команды Станислав Черчесов получит мощную порцию критики, которую он не выносит.

«Конечно, Черчесов сейчас будт очень обижен, он не люьит, когда его критикуют. Если журналисты задают ему неприятные вопросы, он сразу идет в атаку.

Но сборная Слоакии тоже прилично получила от болельщиков и журналистов после двух неудачных матчей. Теперь настала очередь Черчесова», — сказал Якубко в интервью «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов поправил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина после вопроса о предстоящей игре молодежной сборной против команды Дании.