В Госдуме поблагодарили сборную России за победу над Мальтой

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался об игре между Словакией и Россией на матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова передает «СЭ».

По его мнению, подопечным Станислава Черчесова во вчерашнем матче просто не повезло.

«Проиграли, и что? Спасибо, что хотя бы у Мальты выиграли. Там было больше шансов потерять очки. Качество игры из года в год у нас не меняется. Мы не можем требовать от игроков ничего сверхъестественного. У нас никогда не будет футбола на уровне Бразилии или Германии.

У нас руки и ноги из другого места растут», — сказал Лебедев.

Напомним, что сборная России осталась лидером группы Н, несмотря на поражение словакам.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин высказался об игре защитника Марио Фернандеса .