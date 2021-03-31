Эксперт: в обороне сборной России были ошибки и провалы

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).

По его мнению, команда под руководством Станислава Черчесова не смогла показать яркой и интересной игры.

«Впечатления больше негативные в связи с тем, что, во-первых, результат плохой, а, во-вторых, ребята были неубедительны по игре — особенно в атаке. Да и в обороне тоже были провалы и ошибки, которые и превратились в два гола в наши ворота.

Конечно же, наша оборона, которая наверняка разбирала соперника и готовилась к нему. Сейчас трудно удивить кого-то в современном мире — есть данные о любой команде», — сказал эксперт.

Полную версию интервью Балахнина «Газете.Ru» читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).