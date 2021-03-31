Цзю победил Хогана техническим нокаутом в пятом раунде

В Австралии прошел боксерский вечер под названием Steel City Showdown, в главном поединке которого встретились сын легендарного Кости Цзю — 26-летний Тим Цзю — и австралиец британского происхождения Деннис Хоган.

Российский спортсмен одержал убедительную победу техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил за собой пояса WBO Global и IBF Australasian.

Таким образом, сын легендарного боксера Кости Цзю стал обязательным претендентом на главный пояс чемпиона мира по версии WBO и сразится теперь с Брайаном Кастаньо. Напомним, что рекорд Цзю, представляющего Австралию, составляет 18 побед в 18 поединках.

«Что сказать тем людям, кто в меня не верил? Ребята, вы были неправы! Спасибо моим спонсорам. Передаю привет России. Мы — русские!» — заявил спортсмен после боя.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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