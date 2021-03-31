ЦСКА убрал из заявки на сезон Гончаренко
Вадим Балканов
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Московский ЦСКА убрал из заявки на сезон белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).
Об увольнении Гончаренко с поста главного тренера армейцев стало известно 22 марта. Новый тренер красно-синих Ивица Олич уже был представлен команде, однако трудового договора с клубом пока так и не подписал.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков после 23 туров.
На этих выходных столичный коллектив на выезде сыграет против «Тамбова».
Ранее сообщалось, что судья Павел Кукуян обслужит центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак».