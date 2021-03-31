Тренер молодежной сборной России ждет трудной игры против Дании
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Европы 2021 года против Дании. Его слова передает пресс-служба национальной команды.
По его мнению, национальная команда не собирается отходить от плана и будет пытаться навязать свой футбол сопернику.
«Датчане одержали очень хорошие победы. Они играют очень организованно и дисциплинированно. характер предстоящей встречи диктует нам необходимость играть на победу. Вся команда ментально готова к тому, чтобы с первых минут играть агрессивно и постараться забить быстрый мяч», — сказал Галактионов.
После двух туров в группе лидирует команда Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:
— победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;
— победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;
— проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.
Матч начнется 31 марта в 19.00 мск.
Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался после поражения в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 от команды Словакии.