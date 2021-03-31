Галактионов раскрыл детали поражения в матче против Франции

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов раскрыл детали поражения в матче второго тура чемпионата Европы 2021 года против Франции. Его слова передает пресс-служба национальной команды.

По его мнению, команда сделала выводы после неудачной встречи с французами и постарается наверстать упущенное в последнем матче группового этапа.

«Мы проанализировали игру против сборной Франции, сейчас уже нет смысла мусолить то, что там было. У нас присутствуют ошибки технического характера, есть ошибки, которые вынуждал делать соперник. К сожалению, не у всех ребят адаптация к повышенным скоростям прошла успешно», — сказал Галактионов.

После двух туров в группе лидирует команда Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

— победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;

— победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;

— проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

Матч начнется 31 марта в 19.00 мск.



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