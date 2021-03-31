Стала известна дата реванша Минеева и Исмаилова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал во время прямого эфира в YouTube дату проведения ответного боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

По информации источника, поединок должен состояться 1 октября.

«Если все будут живы и здоровы, то мы проведем бой 1 октября. Все заряжены для этого. Бумага подписана обеими сторонами и уже лежит у меня дома. Не стал оставлять такой ценный документ в офисе.

Сложности были, когда Мага троил. Я думал, что история чисто в деньгах, а оказалось, что он просто хотел побеседовать с представителями лиги АСА», — сказал Исмаилов.

Напомним, что первый бой между спортсменами, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс призвал руководство промоушена разорвать с ним контракт.