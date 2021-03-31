«Тампа» без Василевского проиграла «Коламбусу»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Блю Джекетс».

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский начал матч на скамейке запасных, на лед в поединке он не вышел. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

Российский защитник победителей Владислав Гавриком очков не набрал и закончил поединок с коэффициентом полезности »+1».

Ранее сообщалось, что Алиса Знарок, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, опубликовала в Instagram первый пост после скандала с обвинениями тренера Андрея Назарова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3

0:1 — Бьёркстранд (Веренски, Рослович), 30:49;

0:2 — Савар (Тексье, Фолиньо). 39:28;

1:2 — Жозеф, 43:19;

1:3 — Аткинсон, 58:29.