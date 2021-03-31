Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Российский нападающий победивший команды Артемий Панарин смог отличиться в этом поединке и набрать три очка — на счету хоккеиста четвертая заброшенная шайба «Рейнджерс» и две результативные передачи. Одно очко набрал другой российский форвард — Павел Бучневич, он оформил пятый гол команды.

Российский нападающие «Вашингтона», для которого это поражение стало первым за четыре игры, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отличились.

Ранее сообщалось, что Алиса Знарок, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, опубликовала в Instagram первый пост после скандала с обвинениями тренера Андрея Назарова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2

0:1 — Оши (Бекстрём, Карлсон), 02:23;

0:2 — Дауд (Хэтэуэй, Диллон), 04:21;

1:2 — Хитил, 15:36;

2:2 — Какко, 44:01;

3:2 — Фокс, 46:32;

4:2 — Панарин, 55:41;

5:2 — Бучневич, 59:25.