Булыкин назвал главные ошибки сборной России в матче со Словакией

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о главных ошибках национальной команды в матче третьего тура квалификационного этапа чемпионата мира — 2022 против команды Словакии, передает ТАСС.

Встреча, которая прошла в словацкой Трнаве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.

«Думаю, что ошибки в обороне привели к голам, и нашим ребятам сегодня было тяжело забить. Очень сложная игра была, и, к сожалению, результат не в нашу пользу», — заявил Булыкин.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение национальной команды в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.