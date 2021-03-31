Широков не стал называть результат матча России и Словакии неожиданным

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает Sport24.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«Не назову результат неожиданным. Словакия и Словения — приблизительно одинаковые сборные, просто там чуть больше повезло, здесь чуть меньше. По выразительности игры одинаково было, в принципе. Но дома мы играли повеселее, а здесь первый тайм совсем скучный был», — заявил Широков.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение национальной команды в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.