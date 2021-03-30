Силовики начали покидать место перестрелки в Мытищах

Силовики начали покидать место перестрелки в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА «Новости».

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее стало известно, что «мытищинский стрелок» мог организовать в своем коттедже подпольную мастерскую.