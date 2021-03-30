Бензема предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу

Нападающий «Реала» Карим Бензема в октябре предстанет перед судом по обвинению в причастности к шантажу бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Сам игрок отрицает обвинения в свой адрес.

Судебный процесс пройдет с 20 по 22 октября.

В 2015 году Бензема и еще пятерым людям выдвинули подозрение в вымогательстве по поводу интимной видеозаписи, где был запечатлен Вальбуэна в гостинице. В списке потенциальных шантажистов изначально был и Джибриль Сиссе, но позже его исключили. По версии следствия, Бензема вступил в сговор с шантажистами и посоветовал Вальбуэна заплатить те деньги, которые они требовали.

После того, как история стала достоянием общественности, Бензема был исключен из национальной команды. С ноября 2015 года он не провел за сборную ни матча. Всего в 81 матче за сборную Франции Бензема забил 27 голов.

Ранее сообщалось, что Бензема забил 70-й мяч в Лиге чемпионов.