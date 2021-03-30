Тихонов: Губерниев позорит «Матч ТВ» и профессию комментатора

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался на тему конфликта между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.

Напоминаем, что в результате заочной дискуссии, Вяльбе назвала Губерниева «базарной бабой», а комментатор предложил приплачивать из своего кармана главе Федерации за раскрутку его популярности.

«Вяльбе абсолютно права, что тут говорить. Дмитрий Губерниев позорит «Матч ТВ». Он достал всех. Вяльбе и Тихонов — это история спорта, как он не может этого понять? Елена Валерьевна — трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Ну о чем может говорить болван, который не имеет даже третьего разряда? Зачем стравливать и сравнивать лыжную и биатлонную федерации? Ну дурак дураком. И этот болван не поймет, что бывшие руководители спорта, солидные и великие люди, называют его идиотом. А его ответ Елене Валерьевне — это отдельная тема. Хам! Настанет ведь час, когда от него все откажутся, и он будет нищий как церковная крыса. Что этот болван вообще сделал? У него только балабольная железа развита, больше ничего. Он будет никому не нужным, потому что позорит и канал, и профессию комментатора. Да и хрен с ним», — сказал Тихонов в интервью Sport24.

Вяльбе считает, что Губерниев умышленно создает противостояние между биатлонистами и лыжниками.

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала Губерниева «базарной бабой».